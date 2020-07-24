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Гвардиола рассчитывает на всех игроков Манчестер Сити перед Реалом – проблемы только у конкурента Зинченко

18:35 - Читати українською
Гвардиола рассчитывает на всех игроков Манчестер Сити перед Реалом – проблемы только у конкурента Зинченко
Зинченко и Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола доволен кадровой ситуацией за две недели до матча 1/8 финала ЛЧ против Реала.

 

"Я думаю, что против Реала все будет хорошо. Менди дисквалифицирован (у конкурента Зинченко перебор желтых – прим.), но другие будут в хорошей форме, и я думаю, что через две недели, если не произойдет катастрофы на тренировках, все будут в хорошей форме, и мы собираемся рассчитывать на всех ребят в этой игре.

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Мы хотим правильно подготовиться к Реалу. Игра с Норвичем, и тренировки в течение ближайшей недели будут тем, на чем я буду ориентироваться перед Реалом. Каждая игра будет испытанием для меня, чтобы увидеть, кто готов к этому", – цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, матч Манчестер Сити - Реал состоится 7 августа. В первой игре "горожане" одержали победу со счетом 2: 1.

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Лига чемпионов Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Хосеп Гвардиола Манчестер Сити - Реал Мадрид Бенжамен Бенжамен Менди
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