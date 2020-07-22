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Манчестер Сіті – Реал: Агуеро тренується у посиленому режимі, аби відновитись до матчу Ліги чемпіонів

20:44 - Читать на русском
Манчестер Сіті – Реал: Агуеро тренується у посиленому режимі, аби відновитись до матчу Ліги чемпіонів
Серхіо Агуеро / Reuters

Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро все ще сподівається зіграти в поєдинку Ліги чемпіонів проти Реала попри прогнози лікарів.

 

Агуеро займається тричі на день в тренувальній залі, аби відновитись до матчу-відповіді проти Реала, інформує Daily Mail.

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Зазначається, що операція на коліні нападника пройшла краще, ніж очікувалось. Швидше за все, Агуеро не буде готовий зіграти повний матч проти Реала, але сподівається вийти на заміну.

До слова, в активі Серхіо Агуеро 32 поєдинки в різних змаганнях, у яких аргентинець забив 23 м'ячі.

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Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Реал Мадрид Серхіо Серхіо Агуеро Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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