Манчестер Сіті – Реал: Агуеро тренується у посиленому режимі, аби відновитись до матчу Ліги чемпіонів

Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро все ще сподівається зіграти в поєдинку Ліги чемпіонів проти Реала попри прогнози лікарів.

Агуеро займається тричі на день в тренувальній залі, аби відновитись до матчу-відповіді проти Реала, інформує Daily Mail.

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Зазначається, що операція на коліні нападника пройшла краще, ніж очікувалось. Швидше за все, Агуеро не буде готовий зіграти повний матч проти Реала, але сподівається вийти на заміну.

До слова, в активі Серхіо Агуеро 32 поєдинки в різних змаганнях, у яких аргентинець забив 23 м'ячі.

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