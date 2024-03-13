У повторному поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Арсенал лише у серії пенальті пройшов Порту. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Арсенал після мінімально поразки у Португалії зумів вийти вперед у матчі-відповіді наприкінці першого тайму: Троссар увірвався у штрафний лівим флангом і влучно закрутив під дальній кут повз голкіпера.

Арсенал вперше за 14 років вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, здолавши Порту в серії пенальті

В середині другого тайму Едегор завдяки силовим діям Хаверца зумів подвоїти перевагу "канонірів", але арбітр зафіксував порушення правил на Пепе і взяття воріт скасував. Жезус міг зняти напругу у матчі, але з близької відстані не влучив у сітку.

Додатковий час голів не приніс, а в серії пенальті точнішими були лондонці – свої удари у "драконів" не реалізували Вендел і Галену. До слова, український півзахисник Олександр Зінченко з'явився на полі на 106 хвилині, але участі в лотереї не брав.