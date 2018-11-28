Гвардіола пригрозив журналістові кулаком через питання про Моурінью

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола жартома пригрозив кулаком журналістові, коли той спитав, хто кращий – він чи Моурінью.

Під час післяматчевої прес-конференції після нічиєї з Ліоном наставник "містян" Хосеп Гвардіола залишився незадоволений тим, що його порівнюють з керманичем Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью.

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Хосеп жартома продемонстрував кулак журналістові, який запитав, хто все-таки кращий – Гвардіола чи Моурінью.

До слова, Манчестер Юнайтед мінімально обіграв Янг Бойз і достроково вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів. Підопічні Гвардіоли зіграли внічию з Ліоном, однак цього результату вистачило, щоб також забезпечити собі путівку у плей-офф раунд змагань.