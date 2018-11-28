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Гвардиола пригрозил журналисту кулаком из-за вопроса о Моуринью

10:13 172 Читати українською
Гвардиола пригрозил журналисту кулаком из-за вопроса о Моуринью
Гвардиола и Моуринью / Eurosport

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола в шутку пригрозил кулаком журналисту, когда тот спросил, кто лучше – он или Моуринью.

Во время послематчевой пресс-конференции после ничьей с Лионом наставник "горожан" Хосеп Гвардиола остался недоволен тем, что его сравнивают с наставником Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью.

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Хосеп шутку продемонстрировал кулак журналисту, который спросил, кто все-таки лучше – Гвардиола или Моуринью.

К слову, Манчестер Юнайтед минимально обыграл Янг Бойз и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Подопечные Гвардиолы сыграли вничью с Лионом, однако этого результата хватило, чтобы также обеспечить себе путевку в плей-офф раунд соревнований.

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Лига чемпионов Видеоновости Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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