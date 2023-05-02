Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола описав стан гравців, у яких були певні проблеми.

Фанатів "містян" цікавила доля Кевіна де Брюйне, який раптом не потрапив навіть до заявки на матч проти Фулхема.

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"Натан Аке тренувався вчора і почувається добре. Кевін почав рухові вправи, але з командою ще не тренувався. За кілька годин у нас тренування, і ми подивимося, як вони почуваються", – цитує Гвардіолу прес-служба Ман Сіті.

Найближчі матчі "містян" – Вест Хем (3 травня), Лідс (6-те) і перший поєдинок з Реалом в рамках півфіналу ЛЧ (9-те).

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