Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола описал состояние игроков, у которых были некоторые проблемы.

Фанатов "горожан" интересовала судьба Кевина де Брюйне, который вдруг не попал даже в заявку на матч против Фулхэма.

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"Натан Аке тренировался вчера и чувствует себя хорошо. Кевин начал двигательные упражнения, но с командой еще не тренировался. Через несколько часов у нас тренировки, и мы посмотрим, как они чувствуют себя", – цитирует Гвардиолу пресс-служба Ман Сити.

Ближайшие матчи "горожан" – Вест Хэм (3 мая), Лидс (6-е) и первый поединок с Реалом в рамках полуфинала ЛЧ (9-е).

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