"Це вже трохи схоже на традицію – три роки поспіль грати з королями турніру, 14-разовим переможцем ЛЧ. Сподіваюся, що в цей момент ми будемо в хорошій формі. До першої гри у Мадриді залишилось ще кілька тижнів. Подивимося.

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Ви не можете контролювати жеребкування. Зазвичай, коли люди кажуть, що жереб легкий, то потім шкодують через недооцінку суперника.

Немає потреби говорити, що являє собою Реал Мадрид у цьому змаганні. Матч-відповідь пройде для нас вдома, як у минулому сезоні, але два роки тому ми грали на виїзді і вилетіли. Тож... Щоб пройти, нам потрібно провести добре обидва матчі", – цитує Гвардіолу прес-служба Ман Сіті.

Перший поєдинок між Реалом і Манчестер Сіті пройде в Мадриді 9 або 10 квітня (календар поки не затверджений). Матч-відповідь – 16/17 числа. Нагадаємо, що саме тріумфатор цієї пари зрештою вигравав ЛЧ у попередні два сезони.

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