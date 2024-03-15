“Это уже немного похоже на традицию – три года подряд играть с королями турнира, 14-кратным победителем ЛЧ. Надеюсь, что в этот момент мы будем в хорошей форме. До первой игры в Мадриде осталось еще несколько недель. Посмотрим.

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Вы не можете контролировать жеребьевку. Обычно, когда люди говорят, что жребий легкий, то потом жалеют из-за недооценки соперника.

Нет нужды говорить, что представляет собой Реал Мадрид в этом соревновании. Ответный матч пройдет для нас дома, как в прошлом сезоне, но два года назад мы играли на выезде и вылетели. Так что... Чтобы пройти, нам нужно провести хорошо оба матча", – цитирует Гвардиолу пресс-служба Ман Сити.

Первый поединок между Реалом и Манчестер Сити пройдет в Мадриде 9 или 10 апреля (календарь пока не утвержден). Ответный матч – 16/17 числа. Напомним, что именно триумфатор этой пары в итоге выигрывал ЛЧ предыдущие два сезона.

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