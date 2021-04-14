"Футбол – це бізнес, а будь-який успішний бізнес пов'язаний з перемогами. Якщо ми не виграємо Лігу чемпіонів, мене назвуть невдахою. Якщо виграємо, почнуть говорити: "Ого, Пеп дуже сильний!"

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Лігу чемпіонів вигравали мої гравці, а не я. Не я виграв ЛЧ з Барселоною – це зробили футболісти. Я просто об'єднував їх за допомогою тренерської ідеї.

Якщо я піду з футболу через 5 або 10 років, то зможу сказати, що події, які наповнили мою тренерську кар'єру, не можна було передбачити, коли вона тільки починалася. Я більш ніж вдячний командам, в яких працював, і футболістам, яких тренував", – наводить слова Гвардіоли Marca.

Нагадаємо, іспанець у статусі тренера двічі (в 2009 і в 2011 році) вигравав Лігу чемпіонів з Барселоною. У нинішньому розіграші турніру Манчестер Сіті вже дійшов до чвертьфіналу. У першому матчі цієї стадії команда Пепа Гвардіоли обіграла дортмундську Борусію з рахунком 2:1.

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