Борусія Дортмунд – Манчестер Сіті

14 квітня, 22:00. Дортмунд, BVB-Штадіон

Головний арбітр: Карлос дель Серро (Іспанія)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", а також на платформі oll.tv і MEGOGO. Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

"Ми проведемо тренування, потім полетимо в Німеччину, там ситно повечеряємо. З нетерпінням чекаємо початку матчу. Звичайно, нічого нам ще не гарантовано. У першому поєдинку нам вдалося добитися хорошого результату. Постараємося показати хороший футбол і виграти матч-відповідь", – запевнив Пеп Гвардіола.

Рахунок після першого матчу, який відбувся тиждень тому, і справді хиткий. Манчестер забив недостатньо, щоб почуватися впевнено перед візитом у Рейн-Вестфалію, до того ж – пропустив. Тепер Борусії достатньо перемогти 1:0 – і вона у півфіналі. Варіант абсолютно доступний, але разом з тим і складний, бо уявити собі Сіті, який покидає поле без забитого м’яча, вкрай важко. Тож Дортмунду для досягнення мети потрібно організувати більше, ніж 1-2 м’ячі. Гості також атакуватимуть, бо грати на утримання незначного гандикапу – вкрай ризиковано.

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Головна біда Борусії – раптова засуха у грі феноменального Ерлінга Холанда. Востаннє він забивав за свій клуб ще 20 березня (дубль у нічийному матчі із Кельном). З того часу – три поєдинки без голів. Не переконав Ерл і в матчах за збірну Норвегії на старті кваліфікації ЧС-2022. Все дуже просто: хлопцеві закрутили голову астрономічними торгами із топ-клубами. Там, де свої танці довкола контракту розпочинає Міно Райола, місця для футболу немає. Тільки бізнес.

Попри те, минулого вікенду "жовто-чорні" здобули красиву і вкрай важливу виїзну перемогу над міцним Штутгартом (3:2). Дебютними м’ячами у Бундеслізі відзначилися 17-річний півзахисник Джуд Беллінгем і 19-річний вінгер Ансгар Кнауфф. На куражі ці хлопці можуть принести багато клопоту навіть Ман Сіті.

Без п’яти хвилин чемпіон Англії також провів непересічний матч минулої суботи. "Блакитні" поступилися Лідсу (1:2), але ця подія була цікавою не тільки через підсумковий рахунок. Справа у тому, що Гвардіола не був би собою, якби не зважився на революційні експерименти зі складом. Олександр Зінченко, який канонічно бігав у Сіті на лівому фланзі від оборони, цього разу вийшов у півзахисті і видав солідну гру. За рядом показників українець прямо-таки позитивно вразив. Детально його дії розібрав у своєму матеріалі Тарас Котів. Я ж веду до того, що Пеп може внести до свого тактичного арсеналу додаткові опції. З огляду на це, передбачити сьогоднішню роль Зіни – не так вже й легко.

З іншого боку, ми знаємо, чим усе може закінчитися, коли каталонського тактичного фріка починає "заносити". Дуже показовим був минулорічний виліт від Ліона у чвертьфіналі. Тож головний суперник Гвардіоли – це сам Гвардіола. Важливо не перехитрити самого себе. А момент для манчестерського гранда – ключовий. Це на внутрішній арені від титулів починає з’являтися оскома. Натомість у Лізі чемпіонів Сіті поки що – не гранд. Зараз вони грають свій п’ятий чвертьфінал. Причому, проходили до 1/2 лише одного разу. Є над чим працювати.

Орієнтовні склади

Борусія: Хіц – Меньє, Аканджі, Хуммельс, Геррейро – Беллінгем, Джан, Дауд – Кнауфф, Холланд, Ройс

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Зінченко – де Брюйне, Родрі, Гюндоган – Марез, Бернарду Сілва, Фоден

Травмовані: Вітсель, Загаду, Мукоко, Шмельцер, Санчо (усі – Борусія)

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Ман Сіті у букмекерів – беззаперечний фаворит. І сперечатися із цим важко. Борусію послаблюють тимчасовий тренер (Терзіч), переповнений лазарет, інтриги навколо Холанда і потреба кинути залишки сил на потрапляння у топ-четвірку Бундесліги. А ось Манчестер практично закрив питання нового чемпіонського титулу, команда на ходу, у Лігу чемпіонів вкладе всю душу.

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