"Футбол – это бизнес, а любой успешный бизнес связан с победами. Если мы не выиграем Лигу чемпионов, меня назовут неудачником. Если выиграем, начнут говорить: "Ого, Пеп очень хорош!"

Боруссия Д – Манчестер Сити: Гвардиола отметил уникальное достижение Зинченко и Ко

Лигу чемпионов выигрывали мои игроки, а не я. Не я выиграл ЛЧ с Барселоной – это сделали футболисты. Я просто объединял их с помощью тренерской идеи.

Если я уйду из футбола через 5 или 10 лет, то смогу сказать, что события, которые наполнили мою тренерскую карьеру, нельзя было предсказать, когда она только начиналась. Я более чем благодарен командам, в которых работал, и футболистам, которых тренировал", – приводит слова Гвардиолы Marca.

Напомним, испанец в статусе тренера дважды (в 2009 и в 2011 году) выигрывал Лигу чемпионов с Барселоной. В нынешнем розыгрыше турнира Манчестер Сити уже дошел до четвертьфинала. В первом матче этой стадии команда Пепа Гвардиолы обыграла дортмундскую Боруссию со счетом 2:1.

Боруссия Дортмунд – Манчестер Сити: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов