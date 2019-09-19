Гвардіола: Не сумніваюсь у своїх гравцях, адже Манчестер Сіті програв одного разу за вісім місяців

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував розгромну перемогу над Шахтарем (3:0) у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Ми бачили результати вчора і сьогодні, ми знаємо, наскільки складна Ліга чемпіонів. Ми дуже добре захищалися і створили моменти. Почати з трьох очок дуже важливо, все в наших руках, щоб досягти 1/8 фіналу.

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Коли ви виграєте, тренер приймає правильні рішення, коли програєте – неправильні. Ми програли одну гру за вісім місяців, і не сумніваємось у наших гравцях. Бути їх тренером – щастя.

Ми готуємося до наступних ігор. У нас немає великого вибору в захисті, Фернандінью – єдиний, хто у мене є. Він розумний гравець і неймовірний хлопець. Він зробив все добре", – цитує Гвардіолу BBC.

Нагадаємо, Манчестер Сіті на виїзді розгромив Шахтар (3:0). Голами відзначились Марез, Гюндоган та Жезус.

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