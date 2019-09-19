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Гвардіола: Не сумніваюсь у своїх гравцях, адже Манчестер Сіті програв одного разу за вісім місяців

10:09 516 Читать на русском
Гвардіола: Не сумніваюсь у своїх гравцях, адже Манчестер Сіті програв одного разу за вісім місяців
Хосеп Гвардіола / фото ФК Шахтар

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував розгромну перемогу над Шахтарем (3:0) у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

 
Ріяд Марез 24’
Ілкай Ґюндоґан 38’
Габріел Жезус 76’
24’ Ріяд Марез
38’ Ілкай Ґюндоґан
76’ Габріел Жезус

"Ми бачили результати вчора і сьогодні, ми знаємо, наскільки складна Ліга чемпіонів. Ми дуже добре захищалися і створили моменти. Почати з трьох очок дуже важливо, все в наших руках, щоб досягти 1/8 фіналу.

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Коли ви виграєте, тренер приймає правильні рішення, коли програєте – неправильні. Ми програли одну гру за вісім місяців, і не сумніваємось у наших гравцях. Бути їх тренером – щастя.

Ми готуємося до наступних ігор. У нас немає великого вибору в захисті, Фернандінью – єдиний, хто у мене є. Він розумний гравець і неймовірний хлопець. Він зробив все добре", – цитує Гвардіолу BBC.

Нагадаємо, Манчестер Сіті на виїзді розгромив Шахтар (3:0). Голами відзначились Марез, Гюндоган та Жезус.

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Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Манчестер Сіті Шахтар - Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Фернандінью Фернандінью
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