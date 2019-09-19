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Гвардиола: Не сомневаюсь в своих игроках, ведь Манчестер Сити проиграл однажды за восемь месяцев

10:10 58 Читати українською
Гвардиола: Не сомневаюсь в своих игроках, ведь Манчестер Сити проиграл однажды за восемь месяцев
Хосеп Гвардиола / фото ФК Шахтер

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над Шахтером (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

 
Рияд Марез 24’
Илкай Гюндоган 38’
Габриэл Жезус 76’
24’ Рияд Марез
38’ Илкай Гюндоган
76’ Габриэл Жезус

"Мы видели результаты вчера и сегодня, мы знаем, насколько сложная Лига чемпионов. Мы очень хорошо защищались и создали моменты. Начнем с трех очков очень важно, все в наших руках, чтобы достичь 1/8 финала.

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Когда вы выигрываете, тренер принимает правильные решения, когда проигрываете – неправильные. Мы проиграли одну игру за восемь месяцев, и не сомневаемся в наших игроках. Быть их тренером – счастье.

Мы готовимся к следующим играм. У нас нет большого выбора в защите, Фернандиньо – единственный, кто у меня есть. Он умный игрок и невероятный парень. Он сделал все хорошо", – цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, Манчестер Сити на выезде разгромил Шахтер (3:0). Голами отметились Марез, Гюндоган и Жезус.

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Лига чемпионов Шахтер - Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Фернандиньо Фернандиньо
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