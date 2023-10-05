Манчестер Сіті з перших секунд розпочав монотонно розхитувати оборону суперника і досяг успіху в середині тайму – Фоден з району одинадцятиметрової позначки замкнув простріл з правого флангу.

Манчестер Сіті завдяки замінам Гвардіоли дотис РБ Лейпциг, Црвена Звезда на останніх хвилинах врятувалась з Янг Бойз

Одразу по перерві Опенда втік від захисників, витримав тиск з боку Аканджі, увірвався у штрафний і пробив у дальній кут. Едерсон у шпагаті намагався зачепити м'яч ногою, але не дотягнувся. Господарі спіймали кураж і стали регулярно загрожувати воротам суперника. Гвардіола відреагував на небезпеку замінами, які виявились на 100% пророчими. Спочатку своє слово сказав Альварес, поціливши у праву дев'ятку, а вже у доданий час Доку, який раніше асистував аргентинцю, вийшов на побачення з кіпером Лейпцига і поставив фінальну крапку у матчі.