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Гвардіола: Ми розуміли, що там не було пенальті у ворота Шахтаря, VAR був би доречним

09:51 608 Читать на русском
Гвардіола: Ми розуміли, що там не було пенальті у ворота Шахтаря, VAR був би доречним
"Улюблений" рефері для України Віктор Кашшаї / Фото AFP

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував грубу помилку арбітра у матчі Ліги чемпіонів проти Шахтаря (6:0).

"Ми розуміли, що там не було пенальті. Нам не подобається забивати голи в таких ситуаціях, але Стерлінг сам не зрозумів, що відбувається. Він хотів зробити удар, але спіткнувся об траву.

Манчестер Сіті – Шахтар – 6:0 – відео голів та огляд матчу

Зараз футбол дуже швидкий вид спорту, але мені не хочеться вибачатися за цей інцидент. Помилки трапляються в матчах. Звичайно, потрібно, щоб технічно суддям допомагали. VAR тут був би цілком доречним", – сказав Гвардіола в ефірі ТК Футбол 1.

Після 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар залишається на останній сходинці своєї групи, маючи в активі всього 2 очки.

Стерлінг вибачився перед Шахтарем за скандальний пенальті

Ліга чемпіонів4 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 0
Шахтар
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Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Шахтар Шахтар Шахтар Манчестер Сіті Манчестер Сіті Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Віктор Кашшаї Віктор Кашшаї
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