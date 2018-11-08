Стерлінг вибачився перед Шахтарем за скандальний пенальті

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг після поєдинку проти донецького Шахтаря в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів визнав, що арбітр помилився, коли призначив одинадцятиметровий за нібито фол проти нього.

"Я біг із м'ячем. Не знаю, що трапилося далі – опинився на газоні.

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Не думаю, що був контакт, впав за своєю ініціативою. Я спіткнувся об газон і проїхався по ньому, тому приношу свої вибачення рефері та Шахтарю", – розповів Стерлінг у коментарі Goal.

Відзначимо, що спірний епізод трапився на 23-й хвилині матчу, коли перевага Манчестер Сіті ще була мінімальною. Пенальті за "фол" проти 23-річного англійця впевнено реалізував Габріель Жезус.

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