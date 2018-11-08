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Гвардиола: Мы понимали, что там не было пенальти в ворота Шахтера, VAR был бы уместным

09:51 159 Читати українською
Гвардиола: Мы понимали, что там не было пенальти в ворота Шахтера, VAR был бы уместным
"Любимый" рефери для Украины Виктор Кашшаи / Фото AFP

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал грубую ошибку арбитра в матче Лиги чемпионов против Шахтера (6:0).

"Мы понимали, что там не было пенальти. Нам не нравится забивать голы в таких ситуациях, но Стерлинг сам не понял, что происходит. Он хотел сделать удар, но споткнулся о траву.

Манчестер Сити – Шахтер – 6:0 – видео голов и обзор матча

Сейчас футбол очень быстрый вид спорта, но мне не хочется извиняться за этот инцидент. Ошибки случаются в матчах. Конечно, нужно, чтобы технически судьям помогали. VAR здесь был бы вполне уместным", – сказал Гвардиола в эфире ТК Футбол 1.

После 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер остается на последней строчке своей группы, имея в активе всего 2 очка.

Стерлинг извинился перед Шахтером за скандальный пенальти

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Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Шахтер
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