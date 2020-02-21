Манчестер Сіті подав апеляцію на рішення УЄФА, це ще не кінець, – Гвардіола

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вкотре висловився щодо рішення УЄФА дискваліфікувати клуб з Ліги чемпіонів на наступні два сезони.

"Не можу змінити те, про що думають люди. Знаю тільки, наскільки старанно ми працювали. Пишаюсь тим, що нам вдалося досягти разом за ці роки.

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Ніхто не допомагав нам перемагати всі ці сезони. Ми робили неймовірну роботу день за днем, матч за матчем, так що ніхто не зможе цього змінити. Ще нічого не закінчено, це ще не кінець. Клуб подав апеляцію. Подивимося, що станеться", – наводить слова Гвардіоли Sky Sports.

Нагадаємо, УЄФА відсторонив Манчестер Сіті від участі в Лізі чемпіонів і Лізі Європи в сезонах 2020/2021 і 2021/2022, а також оштрафував клуб на 30 млн євро за фінансові махінації зі спонсорськими контрактами.

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