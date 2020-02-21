Гвардиола: Манчестер Сити подал апелляцию на решение УЕФА, это еще не конец

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола в очередной раз высказался о решении УЕФА дисквалифицировать клуб из Лиги чемпионов на следующие два сезона.

"Не могу изменить то, о чем думают люди. Знаю только, насколько тщательно мы работали. Горжусь тем, что нам удалось достичь вместе за эти годы.

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Никто не помогал нам побеждать все эти сезоны. Мы делали невероятную работу день за днем, матч за матчем, так что никто не сможет этого изменить. Еще ничего не закончено, это еще не конец. Клуб подал апелляцию. Посмотрим, что произойдет", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, УЕФА отстранил Манчестер Сити от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах 2020/2021 и 2021/2022, а также оштрафовал клуб на 30 млн евро за финансовые махинации со спонсорскими контрактами.

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