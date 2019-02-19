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Гвардіола: Манчестер Сіті не пройде Шальке, якщо не буде самим собою

21:40 20 Читать на русском
Гвардіола: Манчестер Сіті не пройде Шальке, якщо не буде самим собою
Хосеп Гвардіола / Фото Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився думками перед матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Шальке.

"Це особливий турнір. Хороші команди. Потрібно контролювати свої емоції. Потрібно терпіти і переживати погані моменти. Але ми впевнені в собі. У нас великі мрії.

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Не можна пройти далі, якщо ти не будеш самим собою, якщо не покажеш свою найкращу гру. Якщо хочеш мріяти і пробитись до останніх стадій, потрібно діяти надзвичайно в кожну секунду і нав'язувати свою гру. Бути собою – ось що я хочу бачити.

У Стоунза проблеми з пахом, у Габріела Жезуса – із задньою поверхнею стегна. Не думаю, що це дуже серйозно, але достатньо, щоб вони в Німеччину не приїхали", – цитує Гвардіолу офіційний сайт "містян".

Поєдинок Шальке – Манчестер Сіті відбудеться завтра 20 лютого, початок о 22:00.

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Шальке - Манчестер Сіті: Середа 20 лютого 2019

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Шальке Шальке Ліга чемпіонів Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Шальке - Манчестер Сіті
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