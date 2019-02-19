Тедеско: Шальке під силу створити проблеми Манчестер Сіті – кожну команду можна покарати за помилки

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско поділився очікуваннями від першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Звичайно, шанси у нас є, хоча ми далеко не фаворити. Але ми вийшли з групи, так що в плей-офф граємо заслужено. Манчестер Сіті – неймовірно сильний клуб. Нам треба показати свій кращий футбол, і ми повинні це зробити – для себе і своїх вболівальників.

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Манчестер Сіті діє дуже організовано. Кожен футболіст знає, що роблять інші. Але якщо добре підготуватися і виконати свій план на гру, то цілком можна створити їм проблеми. Кожну команду можна покарати за помилки.

Ніщо не зрівняється з матчем плей-офф Ліги чемпіонів проти однієї з найкращих команд світу. Ми дуже багато працювали, щоб заслужити право зіграти в такому матчі. З нетерпінням чекаємо його початку і віддамо боротьбі всі сили", – цитує Тедеско офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, поєдинок 1/8 фіналу ЛЧ Шальке – Манчестер Сіті відбудеться завтра, 20 лютого. Початок о 22:00.

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