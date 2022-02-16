"Ми добре захищалися і домоглися неймовірного результату у матчі зі Спортінгом. Але у нас є обов'язок як у гравців, так і у тренерського штабу точно проаналізувати, як ми виступили індивідуально і колективно. Не лише результат.

"У мене були сумніви", – Гвардіола пояснив, чому Зінченко не вийшов у старті на матч Ліги чемпіонів

Результат – мрія, але ми можемо виступати краще. Не тільки в Лізі чемпіонів, але й в АПЛ ми завжди мало пропускаємо. Це важливо. Нас має турбувати та мінімальна кількість моментів, яку створив Спортінг. На жаль, ми не та команда, яка добре обороняється.

Гравці знають мене, як ми працюємо. Я дійсно дуже задоволений результатом, тому що ми зробили неймовірний крок до того, щоб вийти до наступного раунду. Але ми можемо стати ще кращими", – цитує Гвардіолу офіційний сайт "містян".

Нагадаємо, український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко з'явився на полі на 60-й хвилині, замінивши Джона Стоузна.

Спортінг – Ман Сіті: Зінченко – найкращий джокер, історичне побиття в 1/8 ЛЧ з топ-класом від непримиренних суперників