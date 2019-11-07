Гвардіола: Аталанта мала шанс забити вдруге після штрафного Маліновського

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився думкою щодо результату матчу 4 туру Ліги чемпіонів проти Аталанти (1:1).

"Футбол – це емоції. На останній хвилині першого тайму забивай другий гол (нереалізований пенальті Жезуса – прим.), і... А в другому таймі ми вже не виконували ті правильні дії, які були до перерви. Але це нормально, таке трапляється часом.

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Зрештою, в матчі з командою, яка забиває найбільше в Італії, ми пропустили лише один гол. У Аталанти були шанси – штрафний Маліновського з Вокером на воротах, а також один навіс на дальню штангу.

У цьому турнірі ти мусиш завжди забивати, коли маєш моменти. Ми провели хороший перший тайм, запитайте у італійських команд, як важко грати з Аталантою. Так от, в першому таймі ми зіграли добре, а потім нам довелося постраждати", – цитує Гвардіолу офіційний сайт УЄФА.

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Нагадаємо, нічия суттєво не змінила становище команд у таблиці групи С: Манчестер Сіті – лідер з 10 очками, Аталанта залишається на останній сходинці з одним пунктом в активі.