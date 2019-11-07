Гвардиола: Аталанта имела шанс забить второй раз после штрафного Малиновского

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением относительно результата матча 4 тура Лиги чемпионов против Аталанты (1:1).

"Футбол – это эмоции. На последней минуте первого тайма забивай второй гол (нереализованный пенальти Жезуса – прим.), и... А во втором тайме мы уже не выполняли те правильные действия, которые были до перерыва. Но это нормально, такое случается время от времени.

Уокер стал в ворота и выполнил сейв после удара Малиновского – видео героического момента

В конце концов, в матче с командой, которая забивает больше в Италии, мы пропустили лишь один гол. У Аталанты были шансы – штрафной Малиновского с Уокером на воротах, а также один навес на дальнюю штангу.

В этом турнире ты должен всегда забивать, когда имеешь моменты. Мы провели хороший первый тайм, спросите у итальянских команд, как трудно играть с Аталантой. Так вот, в первом тайме мы сыграли хорошо, а потом нам пришлось пострадать", – цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Звезда Аталанты отметил неудачный штрафной Малиновского, который мог принести победу над Манчестер Сити

Напомним, ничья существенно не изменила положение команд в таблице группы С: Манчестер Сити – лидер с 10 очками, Аталанта остается на последней строчке с одним пунктом в активе.