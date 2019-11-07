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Гвардиола: Аталанта имела шанс забить второй раз после штрафного Малиновского

15:09 101 Читати українською
Гвардиола: Аталанта имела шанс забить второй раз после штрафного Малиновского
Хосеп Гвардиола / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением относительно результата матча 4 тура Лиги чемпионов против Аталанты (1:1).

49’ Марио Пасалич
 
Рахим Стерлинг 7’
Клаудио Браво 81’
7’ Рахим Стерлинг
49’ Марио Пасалич
81’ Клаудио Браво

"Футбол – это эмоции. На последней минуте первого тайма забивай второй гол (нереализованный пенальти Жезуса – прим.), и... А во втором тайме мы уже не выполняли те правильные действия, которые были до перерыва. Но это нормально, такое случается время от времени.

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В конце концов, в матче с командой, которая забивает больше в Италии, мы пропустили лишь один гол. У Аталанты были шансы – штрафной Малиновского с Уокером на воротах, а также один навес на дальнюю штангу.

В этом турнире ты должен всегда забивать, когда имеешь моменты. Мы провели хороший первый тайм, спросите у итальянских команд, как трудно играть с Аталантой. Так вот, в первом тайме мы сыграли хорошо, а потом нам пришлось пострадать", – цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

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Напомним, ничья существенно не изменила положение команд в таблице группы С: Манчестер Сити – лидер с 10 очками, Аталанта остается на последней строчке с одним пунктом в активе.

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