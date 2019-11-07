Зірка Аталанти відзначив невдалий штрафний Маліновського, який міг принести перемогу над Манчестер Сіті

Хавбек Аталанти Йосіп Ілічіч прокоментував результат матчу 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (1:1).

"Зрештою, ми цілком могли досягнути більшого, навіть у грі проти такої чудової команди.

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Манчестер Сіті добре тримав м'яч в останні кілька хвилин, також ми шкодуємо про шанс, який ми мали зі штрафного удару (українець Руслан Маліновський виконав стандарт, але пробив занадто слабко і Вокер забрав м'яч – прим.). Тепер повертаємося до виступів у чемпіонаті", – сказав Ілічіч у коментарі Sky Sport Italia.

Нагадаємо, нічия проти Манчестер Сіті принесла Аталанті перше очко в цьогорічній Лізі чемпіонів, однак бергамаски продовжують замикати турнірну таблицю групи С.

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