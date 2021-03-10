Серб вирішив хитрощами затягнути час в кінцівці екстратаймів, коли рахунок цілком влаштовував його команду.

Ювентус – Порту – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Рабйо зіштовхнувся плечима з Груїчем, і гравець Порту впав, наче підкошений. Більше того, Марко схопився за обличчя, яке буцімто постраждало у єдиноборстві із суперником. Бйорн Куйперс призначив штрафний у бік воріт Ювентуса, а новоспечений актор нишком підглядав за рішенням арбітра і не міг стримати посмішки.

Ситуація нагадала "культову" симуляцію Серхіо Бускетса у півфіналі ЛЧ 2009/10 проти Інтера. Тоді хавбек Барселони також впав на газон з невиправданими муками і підглядав, як арбітр вилучав Тьягу Мотту.

Ювентус у космічній розв'язці не дотиснув Порту та вилетів з Ліги чемпіонів – третій поспіль провал Роналду