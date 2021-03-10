Серб решил хитростью затянуть время в концовке экстратаймов, когда счет вполне устраивал его команду.

Ювентус – Порту – 3:2 – видео голов и обзор матча

Рабьо столкнулся плечами с Груичем, и игрок Порту упал, как подкошенный. Более того, Марко схватился за лицо, будто оно пострадало в единоборстве с соперником. Бьорн Куйперс назначил штрафной в сторону ворот Ювентуса, а новоиспеченный актер украдкой подсматривал за решением арбитра и не мог сдержать ухмылки.

Ситуация напомнила "культовую" симуляцию Серхио Бускетса в полуфинале ЛЧ 2009/10 против Интера. Тогда хавбек Барселоны также упал на газон с неоправданными муками и подглядывал, как арбитр удалил Тьягу Мотту.

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