Груич спародировал позорную симуляцию Бускетса – скорчил муки боли и подглядывал за решением судьи, лежа на газоне
Хавбек Порту Марко Груич показал незаурядный талант актера в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Ювентуса (2:3).
Серб решил хитростью затянуть время в концовке экстратаймов, когда счет вполне устраивал его команду.
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Рабьо столкнулся плечами с Груичем, и игрок Порту упал, как подкошенный. Более того, Марко схватился за лицо, будто оно пострадало в единоборстве с соперником. Бьорн Куйперс назначил штрафной в сторону ворот Ювентуса, а новоиспеченный актер украдкой подсматривал за решением арбитра и не мог сдержать ухмылки.
Ситуация напомнила "культовую" симуляцию Серхио Бускетса в полуфинале ЛЧ 2009/10 против Интера. Тогда хавбек Барселоны также упал на газон с неоправданными муками и подглядывал, как арбитр удалил Тьягу Мотту.
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