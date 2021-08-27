"Такі групи прийнято називати "групами смерті", але в даному випадку я би не став оперувати цим поняттям. Київське Динамо має всі можливості, аби гідно протистояти будь-якому супернику, показувати хороший рівень футболу, не забуваючи при цьому про результат.

"Сподіваємося, що ми не гратимемо в Києві посеред зими": директор Баварії назвав головний мінус протистояння з Динамо

Якщо коротко, то Баварія це одна з найсильніших команд Європи, Барселона це завжди топ-рівень, незважаючи на те, що зараз команда перебуває у стадії перебудови. За будь-яких розкладів каталонці входять до числа найкращих команд континенту. Бенфіка це складний суперник, у якого сильний склад і великі амбіції.

У минулому році наша команда набралася необхідного досвіду у Лізі чемпіонів. У нинішньому сезоні ми очікуємо на важкі поєдинки в кожному турі, Динамо буде грати з повною самовіддачею у кожному матчі, а на турнірну таблицю подивимося після завершення групового турніру.

Сподіваюся, що всі наші гравці усвідомлюють рівень відповідальності, розуміють, у якому клубі вони грають, і усвідомлюють, що за них вболіватиме величезна армія українських уболівальників. Якщо все буде нормально, ситуація з коронавірусом не зміниться в гірший бік, то максимальна кількість уболівальників, яким буде дозволено прохід на стадіон, організує найсильнішу підтримку Динамо.

Це буде одним з наших козирів, справжній 12-й гравець у боротьбі проти європейських грандів.

Роман Яремчук проти Динамо? Тут не треба шукати додаткову мотивацію ні для Романа, ні для нашого клубу. Динамо дало йому дорогу у великий футбол, свого часу ми прийняли правильне рішення, відпустивши Яремчука до іноземного клубу, він отримав можливість для розвитку і став тим, ким є зараз.

Бажаю Романові якомога більше забитих голів за національну збірну і в будь-якому матчі Бенфіки, крім поєдинку проти Динамо", – цитує Суркіса сайт Динамо.

Нагадаємо, "біло-сині" у груповому етапі ЛЧ боротимуться з Барселоною, Баварією та Бенфікою.

Результати жеребкування групового турніру ЛЧ – важкі суперники Динамо і Шахтаря, Яремчук повертається в Україну