"Такие группы принято называть "группами смерти", но в данном случае я бы не стал оперировать этим понятием. Киевское Динамо имеет все возможности, чтобы достойно противостоять любому сопернику, показывать хороший уровень футбола, не забывая при этом о результате.

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Если коротко, то Бавария это одна из сильнейших команд Европы, Барселона это всегда топ-уровень, несмотря на то, что сейчас команда находится в стадии перестройки. При любом раскладе каталонцы входят в число лучших команд континента. Бенфика это сложный соперник, у которого сильный состав и большие амбиции.

В прошлом году наша команда набралась необходимого опыта в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне мы ожидаем тяжелые поединки в каждом туре, Динамо будет играть с полной самоотдачей в каждом матче, а на турнирную таблицу посмотрим после завершения группового турнира.

Надеюсь, что все наши игроки осознают уровень ответственности, понимают, в каком клубе они играют, и осознают, что за них будет болеть огромная армия украинских болельщиков. Если все будет нормально, ситуация с коронавирусом не изменится в худшую сторону, то максимальное количество болельщиков, которым будет разрешен проход на стадион, организует самую сильную поддержку Динамо.

Это будет одним из наших козырей, настоящий 12-й игрок в борьбе против европейских грандов.

Роман Яремчук против Динамо? Здесь не надо искать дополнительную мотивацию ни для Романа, ни для нашего клуба. Динамо дало ему дорогу в большой футбол, в свое время мы приняли правильное решение, отпустив Яремчука в иностранный клуб, он получил возможность для развития и стал тем, кем есть сейчас.

Желаю Роману можно больше забитых голов за национальную сборную и в любом матче Бенфики, кроме поединка против Динамо", – цитирует Суркиса сайт Динамо.

Напомним, "бело-синие" в групповом этапе ЛЧ будут бороться с Барселоной, Баварией и Бенфикой.

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