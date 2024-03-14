Антуан Грізманн перепросив Алексіса Санчеса за те, що образив його під час серії пенальті матчу Атлетіко – Інтер.

Щойно ейфорія від подвигу Атлетіко в матчі з Інтером минула, форварду "кольчонерос" Антуану Грізманну стало соромно за свою поведінку під час серії пенальті. Француз вирішив перепросити Алексіса Санчеса за те, що назвав його лайном.

Грізманн образив форварда Інтера, який не реалізував пенальті в післяматчевій серії: "Він – лайно!"

"Він лайно! Цей чилієць – шматок гівна", – кричав Грізманн воротареві Атлетіко Яну Облаку, намагаючись мотивувати воротаря своєї команди. Це – звична практика для південноамериканців, тому Санчес не сприйняв ці образи на свій рахунок, він до них звик. Цей хід спрацював – Облак відбив удар Санчеса з 11-метрової позначки.

Проте наступного дня після матчу з Інтером Грізманн зв'язався з Алексісом і перепросив чилійця. Як інформує Marca, Санчес прийняв ці вибачення.

Атлетіко став останнім чвертьфіналістом Ліги чемпіонів, перегравши Інтер у серії пенальті