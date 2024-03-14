Антуан Гризманн извинился перед Алексисом Санчесом за то, что оскорбил его во время серии пенальти матча Атлетико – Интер.

Как только эйфория от подвига Атлетико в матче с Интером прошла, форварда "кольчонерос" Антуану Гризманну стало стыдно за своё поведение во время серии пенальти. Француз решил извиниться перед Алексисом Санчесом за то, что назвал его дерьмом.

Гризманн оскорбил форварда Интера, который не реализовал пенальти в послематчевой серии

"Он дерьмо! Этот чилиец – кусок говна", – кричал Гризманн вратарю Атлетико Яну Облаку, пытаясь мотивировать вратаря своей команды. Это – привычная практика для южноамериканцев, поэтому Санчес не воспринял эти оскорбления на свой счёт, он к ним привык. Этот ход сработал – Облак отразил удар Санчеса с 11-метровой отметки.

Тем не менее, на следующий день после матча с Интером Гризманн связался с Алексисом и принёс чилийцу свои извинения. Как информирует Marca, Санчес принял эти извинения.

Атлетико стал последним четвертьфиналистом Лиги чемпионов, переиграв Интер в серии пенальти