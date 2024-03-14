Антуана Гризманна заменили в экстратайме, поэтому он следил за решающим моментом уже со скамейки запасных. Особое удовольствие французу принес крайне плохой удар с 11 метров Алексиса Санчеса.

Победная серия пенальти имени Облака в видеообзоре матча Лиги чемпионов Атлетико – Интер

Форвард Интера пробил максимально бесхитростно, и мяч стал легкой добычей для Яна Облака. После этого удара Гризманн не только радовался, а выругался в адрес соперника. "Он –дерьмо! Чилиец – дерьмо", – прокричал Антуан.

Напомним, Атлетико отыграл отставание в счете после минимального поражения в первом матче. Более того, дома мадридцы тоже пропустили первыми, но нашли в себе силы совершить камбэк.

Атлетико стал последним четвертьфиналистом Лиги чемпионов, переиграв Интер в серии пенальти