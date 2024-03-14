Гризманн оскорбил форварда Интера, который не реализовал пенальти в послематчевой серии
Атлетико пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев Интер. Все решала серия пенальти.
Антуана Гризманна заменили в экстратайме, поэтому он следил за решающим моментом уже со скамейки запасных. Особое удовольствие французу принес крайне плохой удар с 11 метров Алексиса Санчеса.
Победная серия пенальти имени Облака в видеообзоре матча Лиги чемпионов Атлетико – Интер
Форвард Интера пробил максимально бесхитростно, и мяч стал легкой добычей для Яна Облака. После этого удара Гризманн не только радовался, а выругался в адрес соперника. "Он –дерьмо! Чилиец – дерьмо", – прокричал Антуан.
Напомним, Атлетико отыграл отставание в счете после минимального поражения в первом матче. Более того, дома мадридцы тоже пропустили первыми, но нашли в себе силы совершить камбэк.
Атлетико стал последним четвертьфиналистом Лиги чемпионов, переиграв Интер в серии пенальти