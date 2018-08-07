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Ліга чемпіонів, кваліфікація: Астана Григорчука поступилася Динамо Загреб

18:50 1255 Читать на русском
Ліга чемпіонів, кваліфікація: Астана Григорчука поступилася Динамо Загреб
Роман Григорчук / Фото: соцмережі

Астана у домашніх стінах зазнала поразки від загребського Динамо з рахунком 0:2.

У першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів зустрічалися Астана Романа Григорчука та Динамо Загреб.

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Гості активніше розпочали матч, проте змогли відкрити рахунок лише на 39-й хвилині завдяки голу Будіміра. Під завершення другого тайму хорвати подвоїли свою перевагу – відзначився Ольмо.

Матч-відповідь відбудеться 16 серпня. Переможець цієї пари продовжить боротьбу за вихід у Лігу чемпіонів, переможений зіграє в кваліфікації Ліги Європи.

Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд, перший матч

Астана – Динамо Загреб – 0:2

Голи: Будімір, 39, Ольмо, 84

Результати жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи 2018/19

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Астана - Динамо Загреб: Вівторок 07 серпня 2018

Астана
Матч завершено
0 : 2
Динамо Загреб
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