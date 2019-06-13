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Гравці Ліверпуля отримали розкішні золоті iPhone XS за перемогу в Лізі чемпіонів

09:53 1864 Читать на русском
Гравці Ліверпуля отримали розкішні золоті iPhone XS за перемогу в Лізі чемпіонів
Золоті iPhone для Ліверпуля / Фото IDESIGN GOLD

Після фіналу Ліги чемпіонів минуло вже близько двох тижнів, але гравці Ліверпуля не перестають отримати привітання.

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

Відома британська компанія iDesign Gold вирішила оригінально привітали Ліверпуль з перемогою в ЛЧ, повідомляє dailymail.

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Мерсисайдці отримали 28 смартфонів iPhone XS Max 512 GB (для 27-ми гравців і Юргена Клоппа). Корпус виконаний з 24-каратного золота з вигравіруваним силуетом трофея Ліги чемпіонів, логотипом турніру, номером гравця і прізвищем.

Орієнтовна вартість такого подарнка становить близтко 3,5 тисяч доларів.

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