Гравці Ліверпуля отримали розкішні золоті iPhone XS за перемогу в Лізі чемпіонів

Після фіналу Ліги чемпіонів минуло вже близько двох тижнів, але гравці Ліверпуля не перестають отримати привітання.

Відома британська компанія iDesign Gold вирішила оригінально привітали Ліверпуль з перемогою в ЛЧ, повідомляє dailymail.

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Мерсисайдці отримали 28 смартфонів iPhone XS Max 512 GB (для 27-ми гравців і Юргена Клоппа). Корпус виконаний з 24-каратного золота з вигравіруваним силуетом трофея Ліги чемпіонів, логотипом турніру, номером гравця і прізвищем.

Орієнтовна вартість такого подарнка становить близтко 3,5 тисяч доларів.

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