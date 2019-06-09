"Гравці Ліверпуля фліртували зі мною", – сексуальна білявка з фіналу Ліги чемпіонів зробила відверте зізнання

Американська модель Кінсі Воланскі, яка вибігла на поле у фіналі Ліги чемпіонів між Тоттенхемом та Ліверпулем (0:2), розповіла цікаві подробиці про тріумфаторів турніру.

"Я не буду розкривати імен, але кілька гравців Ліверпуля відправили мені кокетливі повідомлення після того інциденту в фіналі ЛЧ. Один з них надіслав смайли з сердечками, а інший – повідомлення "Я бачив тебе на грі".

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Чесно кажучи, я навіть не знала, хто це, поки не переглянула їхні профілі. Я не відповіла, бо у мене вже є хлопець", – цитує Кінсі The Sun.

Нагадаємо, після свого забігу Воланскі збільшила свою популярність в соцмережах на кілька мільйонів підписників. За інцидент білявку зобов'язали сплатити штраф у розмірі 15 тисяч євро.