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"Гравці Ліверпуля фліртували зі мною", – сексуальна білявка з фіналу Ліги чемпіонів зробила відверте зізнання

19:27 1262 Читать на русском
"Гравці Ліверпуля фліртували зі мною", – сексуальна білявка з фіналу Ліги чемпіонів зробила відверте зізнання
Кінсі Воланскі / Фото з соцмереж

Американська модель Кінсі Воланскі, яка вибігла на поле у фіналі Ліги чемпіонів між Тоттенхемом та Ліверпулем (0:2), розповіла цікаві подробиці про тріумфаторів турніру.

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

"Я не буду розкривати імен, але кілька гравців Ліверпуля відправили мені кокетливі повідомлення після того інциденту в фіналі ЛЧ. Один з них надіслав смайли з сердечками, а інший – повідомлення "Я бачив тебе на грі".

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Чесно кажучи, я навіть не знала, хто це, поки не переглянула їхні профілі. Я не відповіла, бо у мене вже є хлопець", – цитує Кінсі The Sun.

Нагадаємо, після свого забігу Воланскі збільшила свою популярність в соцмережах на кілька мільйонів підписників. За інцидент білявку зобов'язали сплатити штраф у розмірі 15 тисяч євро.

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Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів Тоттенхем - Ліверпуль
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