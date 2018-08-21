"Игроки Динамо регулярно жалуются, что не получают вовремя зарплату". Левченко рассказал нидерландцам об оппоненте Аякса

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко охарактеризовал Динамо на нидерландском телевидении перед матчем киевлян с Аяксом в Лиге чемпионов.

"Динамо получило всемирную славу благодаря Валерию Лобановскому. Он превратил клуб в настоящую машину. Лобановский опередил время своими методами работы с игроками, которые проводили по 300 дней в году на тренировочной базе.

Динамо в последние годы переживает сложный период, ведь Шахтер, вложив много денег, начал демонстрировать лучшие результаты. Зато игроки Динамо регулярно жалуются, что не получают вовремя зарплату. Киевский клуб покупает игроков, но не имеет четкого плана развития.

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20-летний Виктор Цыганков, по моему мнению, является лучшим игроком команды и украинского чемпионата в целом. Его цель – трансфер в большой европейский клуб по стопам Андрея Ярмоленко. Он техничен, быстр и не боится активно действовать. Беньямин Вербич – еще один игрок, на которого стоит обратить внимание. Словенец умен, обладает хорошими индивидуальными навыками и нацелен на ворота.

Александр Хацкевич – очень спокойный и универсальный тренер. Он хорошо подкован тактически и умеет работать с людьми. Единственное, чего ему не хватает, это ресурсов, которые были у предшественников. Теперь Динамо не покупает игроков типа Джермейна Ленса, а ориентируется на более дешевый украинский рынок. Время больших инвестиций и, соответственно, борьбы за серьезные призы закончился.

Динамо играет по схеме 4-2-3-1, которая может трансформироваться в 4-3-3. В центре поля главными фигурами являются Сергей Сидорчук и Денис Гармаш. У последнего бывают моменты, когда он может просто сломать кого-то на поле и заработать удаление. У основного форварда Артема Беседина мало техники, но он выполняет значительный объем работы, вступает во много единоборств.

Слабое место? Томаш Кендзера – самый слабый из четырех защитников, Аяксу нужно внимательнее за ним проследить. Его можно обыгрывать на скорости, и здесь Аяксу не повезло, что травмировался вингер Давид Нерес.

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Динамо играет в настоящий контратакующий футбол, который требует больших затрат сил. Недостатком в такой ситуации является то, что после 70 минуты игроки физически истощены. Что и было заметно в матчах со Славией", – цитирует Евгения Левченко De Telegraaf.

Динамо будет противостоять Аяксу в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Первая игра состоится 22 августа в Амстердаме, а ответный матч – 28 августа в Киеве.