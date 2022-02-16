Мадридцы не смогли навязать борьбу ПСЖ, но были близки, чтобы увезти из столицы Франции ничью. Лишь магия Килиана Мбаппе уже в компенсированное время обеспечила хозяевам победу.

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Именно игру 23-форварда отметил самый известный инсайдер мира Фабрицио Романо. "Не-Реально. Никакие слова не нужны", – написал журналист в своем Twitter. Неожиданно в комментариях появился Руслан Малиновский: "В отличие от нас, у них есть два матча". Романо ответил украинцу: "Гранде Руслан, твоя левая нога [создана] для вечеров Лиги чемпионов".

Очевидно, Малиновский вспомнил розыгрыш ЛЧ в сезоне-2019/20 – Аталанта тогда уступила ПСЖ в четвертьфинале (1:2). То противостояние в плей-офф состояло из одного матча из-за пандемии. В текущей кампании бергамаски не смогли преодолеть групповой этап Лиги чемпионов, переместившись в Лигу Европы.

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