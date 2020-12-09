"У мене чудовий настрій. Всіх вітаю, хто вболівав за Динамо, з хорошим результатом і виходом у євровесну. Гра забувається, результат залишається.

Динамо – Ференцварош – 1:0 – відео гола та огляд матчу

У цій грі головним був саме результат. Можна було феєрити, грати дуже добре, але програти. Але це фінал, свого роду. В таких іграх важливий результат.

Хід матчу мені був зрозумілий, чому ми грали обережно. Ференцварошу треба було забивати, але вони не відкривалися. Вони тримали м'яч, іноді навіть заради тримання. Не було якихось небезпек. У нас не вийшло зіграти гостріше в контратакувальний футбол. М'яч забили, виграли. З чим я всіх і вітаю", – сказав Ігор Суркіс у коментарі Youtube-каналу Бомбардир.

Зауважимо, Динамо перемогло Ференцварош (1:0) у заключному матчі групового етапу ЛЧ та здобуло путівку у плей-офф Ліги Європи.

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