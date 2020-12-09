"У меня отличное настроение. Всех поздравляю, кто болел за Динамо, с хорошим результатом и выходом в евровесну. Игра забывается, результат остается.

Динамо – Ференцварош – 1:0 – видео гола и обзор матча

В этой игре главным был результат. Можно было феерить, играть очень хорошо, но проиграть. Но это финал своего рода. В таких играх важен результат.

Ход игры мне был понятен, почему мы играли осторожно. Ференцварошу надо было забивать, но они не открывались. Они держали мяч, иногда даже ради держания. Не было каких-то опасностей. У нас не получилось сыграть более остро в контратакующий футбол. Мяч забили, выиграли. С чем я всех и поздравляю", – сказал Игорь Суркис в комментарии Youtube-каналу Бомбардир.

Заметим, Динамо победило Ференцварош (1:0) в заключительном матче группового этапа ЛЧ и вышло в плей-офф Лиги Европы.

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