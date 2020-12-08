Динамо – Ференцварош – відео гола
8 грудня 23:21 - Читать на русском
Динамо приймає Ференцварош в рамках вирішального матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд матчу Динамо – Ференцварош на Футбол 24.
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Після невиразного першого тайму у виконанні обох команд динамівцям все ж вдалось відкрити рахунок.
Динамо – Ференцварош: онлайн-трансляція вирішального матчу Ліги чемпіонів
Виконуючи стандарт, Де Пена навісив у штрафний майданчик суперника, де після рикошету від Кендзьори високий Денис Попов зумів головою перевести м'яч у сітку воріт.
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