Динамо приймає Ференцварош в рамках вирішального матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд матчу Динамо – Ференцварош на Футбол 24.

Після невиразного першого тайму у виконанні обох команд динамівцям все ж вдалось відкрити рахунок.

Динамо – Ференцварош: онлайн-трансляція вирішального матчу Ліги чемпіонів

Виконуючи стандарт, Де Пена навісив у штрафний майданчик суперника, де після рикошету від Кендзьори високий Денис Попов зумів головою перевести м'яч у сітку воріт.