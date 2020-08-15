Горецка добив Мессі знущальницькими словами після приниження в Лізі чемпіонів

Хавбек Баварії Леон Горецка не мав жодного жалю до Барселони та Ліонеля Мессі, які були знищені мюнхенцями у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (8:2).

Німця запитали, чи не було йому боляче дивитись на такий стан можливого кумира дитинства – Ліонеля Мессі.

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"Ні, це нас взагалі не хвилювало. Насправді це навіть було кумедно. Складно щось говорити після такої гри. На усвідомлення цього результату нам знадобиться кілька днів. Ми дуже впевнені, але в роздягальні всі пам'ятають – це лише перший з трьох кроків", – цитує Горецку Goal.

Нагадаємо, суперником Баварії у півфіналі Ліги чемпіонів стане переможець пари Манчестер Сіті – Ліон.

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