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Горецка добив Мессі знущальницькими словами після приниження в Лізі чемпіонів

18:19 - Читать на русском
Горецка добив Мессі знущальницькими словами після приниження в Лізі чемпіонів
Леон Горецка / AFP

Хавбек Баварії Леон Горецка не мав жодного жалю до Барселони та Ліонеля Мессі, які були знищені мюнхенцями у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (8:2).

7’ Девід Алаба
57’ Луїс Суарес
 
Томас Мюллєр 4’
Іван Перішіч 21’
Серж Гнабрі 27’
Томас Мюллєр 31’
Йозуа Кімміх 63’
Роберт Лєвандовскі 82’
Філіппе Коутінью 85’
Філіппе Коутінью 89’
4’ Томас Мюллєр
7’ Девід Алаба
21’ Іван Перішіч
27’ Серж Гнабрі
31’ Томас Мюллєр
57’ Луїс Суарес
63’ Йозуа Кімміх
82’ Роберт Лєвандовскі
85’ Філіппе Коутінью
89’ Філіппе Коутінью

Німця запитали, чи не було йому боляче дивитись на такий стан можливого кумира дитинства – Ліонеля Мессі.

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"Ні, це нас взагалі не хвилювало. Насправді це навіть було кумедно. Складно щось говорити після такої гри. На усвідомлення цього результату нам знадобиться кілька днів. Ми дуже впевнені, але в роздягальні всі пам'ятають – це лише перший з трьох кроків", – цитує Горецку Goal.

Нагадаємо, суперником Баварії у півфіналі Ліги чемпіонів стане переможець пари Манчестер Сіті – Ліон.

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Теги
Ліонель Ліонель Мессі Леон Леон Ґорецка Баварія Баварія Ліга чемпіонів Барселона - Баварія
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