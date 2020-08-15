toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БАРСЕЛОНА - БАВАРІЯ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Як Мессі переживав фіаско Барселони від Баварії – кадр дня

12:06 - Читать на русском
Як Мессі переживав фіаско Барселони від Баварії – кадр дня
Ліонель Мессі в розпачі / Фото з відкритих джерел

Історичний розгром Барселони у чвертьфіналі Ліги чемпіонів від мюнхенців нікого не залишив байдужим.

7’ Девід Алаба
57’ Луїс Суарес
 
Томас Мюллєр 4’
Іван Перішіч 21’
Серж Гнабрі 27’
Томас Мюллєр 31’
Йозуа Кімміх 63’
Роберт Лєвандовскі 82’
Філіппе Коутінью 85’
Філіппе Коутінью 89’
4’ Томас Мюллєр
7’ Девід Алаба
21’ Іван Перішіч
27’ Серж Гнабрі
31’ Томас Мюллєр
57’ Луїс Суарес
63’ Йозуа Кімміх
82’ Роберт Лєвандовскі
85’ Філіппе Коутінью
89’ Філіппе Коутінью

Журналіст Хав'єр Ланца на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер опублікував фото з роздягальні Барселони у перерві чвертьфінального матчу проти Баварії.

Барселона – Баварія – 2:8 – відео голів і огляд знищення каталонців

На світлині зображений форвард каталонців Ліонель Мессі та голкіпер команди Марк-Андре тер Штеген. Нагадаємо, на перерву команди пішли за рахунку 4:1 на користь мюнхенського клубу.

В результаті, матч завершився ганебною поразкою "блаугранас" з рахунком 2:8, яка стала для каталонців найбільшою з 1946 року.

Баварія зґвалтувала Барселону вісьмома голами: історичний крах "блаугранас", фіаско Лео, рекорди Мюнхена та Лєвандовскі

blog_ava
Барселона – Баварія: Піке зумів одним словом описати ганебну гру каталонців
00:45
9533
Теги
Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона Ліга чемпіонів Баварія Баварія Барселона - Баварія Марк-Андре Марк-Андре тер Штеген
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
1
хв
Манчестер Сіті
22:00
Ліон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?