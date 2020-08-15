Як Мессі переживав фіаско Барселони від Баварії – кадр дня

Історичний розгром Барселони у чвертьфіналі Ліги чемпіонів від мюнхенців нікого не залишив байдужим.

Ліонель Мессі в розпачі / Фото з відкритих джерел

Журналіст Хав'єр Ланца на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер опублікував фото з роздягальні Барселони у перерві чвертьфінального матчу проти Баварії.

Барселона – Баварія – 2:8 – відео голів і огляд знищення каталонців

На світлині зображений форвард каталонців Ліонель Мессі та голкіпер команди Марк-Андре тер Штеген. Нагадаємо, на перерву команди пішли за рахунку 4:1 на користь мюнхенського клубу.

В результаті, матч завершився ганебною поразкою "блаугранас" з рахунком 2:8, яка стала для каталонців найбільшою з 1946 року.

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