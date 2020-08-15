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Горецка добил Месси издевательскими словами после унижения в Лиге чемпионов

18:19 - Читати українською
Горецка добил Месси издевательскими словами после унижения в Лиге чемпионов
Леон Горецка / AFP

Хавбек Баварии Леон Горецка не имел никакого сожаления к Барселоне и Лионелю Месси, которые были уничтожены мюнхенцами в 1/4 финала Лиги чемпионов (8:2).

7’ Дэвид Алаба
57’ Луис Суарес
 
Томас Мюллер 4’
Иван Перишич 21’
Серж Гнабри 27’
Томас Мюллер 31’
Йозуа Киммих 63’
Роберт Левандовски 82’
Филиппе Коутиньо 85’
Филиппе Коутиньо 89’
4’ Томас Мюллер
7’ Дэвид Алаба
21’ Иван Перишич
27’ Серж Гнабри
31’ Томас Мюллер
57’ Луис Суарес
63’ Йозуа Киммих
82’ Роберт Левандовски
85’ Филиппе Коутиньо
89’ Филиппе Коутиньо

Немца спросили, не было ли ему больно смотреть на такое состояние возможного кумира детства – Лионеля Месси.

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"Нет, это нас вообще не волновало. На самом деле это даже было забавно. Сложно что-то говорить после такой игры. На осознание этого результата нам понадобится несколько дней. Мы очень уверены, но в раздевалке все помнят – это лишь первый из трех шагов", – цитирует Горецку Goal.

Напомним, соперником Баварии в полуфинале Лиги чемпионов станет победитель пары Манчестер Сити – Лион.

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Теги
Лионель Лионель Месси Леон Леон Горецка Бавария Бавария Лига чемпионов Барселона - Бавария
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