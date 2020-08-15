Горецка добил Месси издевательскими словами после унижения в Лиге чемпионов

Немца спросили, не было ли ему больно смотреть на такое состояние возможного кумира детства – Лионеля Месси.
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"Нет, это нас вообще не волновало. На самом деле это даже было забавно. Сложно что-то говорить после такой игры. На осознание этого результата нам понадобится несколько дней. Мы очень уверены, но в раздевалке все помнят – это лишь первый из трех шагов", – цитирует Горецку Goal.
Напомним, соперником Баварии в полуфинале Лиги чемпионов станет победитель пары Манчестер Сити – Лион.
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