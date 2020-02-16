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Головні зірки ПСЖ повернулися до тренувань у загальній групі – попереду матч проти Борусії Д в Лізі чемпіонів

16 лютого 17:21 204 Читать на русском
Головні зірки ПСЖ повернулися до тренувань у загальній групі – попереду матч проти Борусії Д в Лізі чемпіонів
Мбаппе і Неймар / Reuters

ПСЖ провів відновлювальне тренування після виснажливого матчу Ліги 1 проти Ам'єна (4:4).

 

Неймар та Мбаппе повернулися до занять у загальній групі, інформує RМC Sport.

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Головні зірки парижан отримали відпочинок у матчі з Ам'єном, бразилець через травму ризикував пропустити і перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Борусії Дортмунд. Втім, Неймар вже тренувався нарівні зі всіма партнерами. Також Тухель зможе розраховувати на Кімпембе і Діалло – обидва захисники залікували свої пошкодження.

Нагадаємо, ПСЖ поїде в гості до дортмундської Борусії вже 18 лютого, матч-відповідь у Франції відбудеться 11 березня.

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Теги
Франція Ліга чемпіонів Борусія Дортмунд - ПСЖ Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Абду Діалло Абду Діалло Преснель Кімпембе Преснель Кімпембе
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