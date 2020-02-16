Главные звезды ПСЖ вернулись к тренировкам в общей группе – впереди матч против Боруссии Д в Лиге чемпионов

ПСЖ провел восстановительную тренировку после изнурительного матча Лиги 1 против Амьена (4:4).

Неймар и Мбаппе вернулись к занятиям в общей группе, информирует RМC Sport.

Сумасшедшая перестрелка с восемью голами в видеообзоре матча Амьен – ПСЖ

Главные звезды парижан получили отдых в матче с Амьеном, бразилец из-за травмы рисковал пропустить и первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд. Впрочем, Неймар уже тренировался наравне со всеми партнерами. Также Тухель сможет рассчитывать на Кимпембе и Диалло – оба защитники залечили свои повреждения.

Напомним, ПСЖ поедет в гости к дортмундской Боруссии уже 18 февраля, ответный матч во Франции состоится 11 марта.

ПСЖ без Неймара и Мбаппе потерял очки в сумасшедшем матче камбеков – 17-летний защитник едва не стал героем Парижа