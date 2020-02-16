toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Франция
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛАЦИО - ИНТЕР

Главные звезды ПСЖ вернулись к тренировкам в общей группе – впереди матч против Боруссии Д в Лиге чемпионов

17:21 17 Читати українською
Главные звезды ПСЖ вернулись к тренировкам в общей группе – впереди матч против Боруссии Д в Лиге чемпионов
Мбаппе и Неймар / Reuters

ПСЖ провел восстановительную тренировку после изнурительного матча Лиги 1 против Амьена (4:4).

 

Неймар и Мбаппе вернулись к занятиям в общей группе, информирует RМC Sport.

Сумасшедшая перестрелка с восемью голами в видеообзоре матча Амьен – ПСЖ

Главные звезды парижан получили отдых в матче с Амьеном, бразилец из-за травмы рисковал пропустить и первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд. Впрочем, Неймар уже тренировался наравне со всеми партнерами. Также Тухель сможет рассчитывать на Кимпембе и Диалло – оба защитники залечили свои повреждения.

Напомним, ПСЖ поедет в гости к дортмундской Боруссии уже 18 февраля, ответный матч во Франции состоится 11 марта.

ПСЖ без Неймара и Мбаппе потерял очки в сумасшедшем матче камбеков – 17-летний защитник едва не стал героем Парижа

blog_ava
"Малиновский и Пашалич – единственные, кто был в запасе, в атаку только Муриель": Гасперини – о роли джокеров
00:49
565
Теги
Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Боруссия Дортмунд - ПСЖ Неймар Неймар Абду Диалло Абду Диалло Преснель Кимпембе Преснель Кимпембе ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
47
мин
Арсенал
18:30
Ньюкасл
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук