"Настрій гарний. Вчора відпочили, а сьогодні вже розпочали підготовку до матчу-відповіді. Команда почувається добре, готуємося з гарним настроєм. Ми розбирали свою гру, проаналізували її повністю. Тренер нам розповів, яких ми припускалися помилок, що треба змінити в нашій грі, що ми робили добре, а що – ні.

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Чи задоволений результатом Містер? Головне, що не програли. Все в наших руках та ногах. Попереду матч-відповідь. Треба їхати, забивати, вигравати та проходити далі. Багато помилок? Звичайно, це ж футбол, кожен гравець припускається якихось помилок. Але помиляються всі, це нормально. Як Луческу мотивує команду перед подібними матчами? Не буду розкривати секрети, нехай це залишиться у нашій роздягальні", – поділився Антюх у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, кияни розійшлись безгольовою нічиєю з Фенербахче у першому поєдинку. Матч-відповідь запланована на 27 липня, початок о 20:00.

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