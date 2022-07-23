"Настроение хорошее. Вчера отдохнули, а сегодня уже начали подготовку к ответному матчу. Команда чувствует себя хорошо, готовимся с хорошим настроением. Мы разбирали свою игру, проанализировали ее целиком. Тренер нам рассказал, какие мы допускали ошибки, что нужно изменить в нашей игре, что мы делали хорошо, а что – нет.

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Доволен ли результатом Мистер? Главное, что не проиграли. Все в наших руках и ногах. Впереди ответный матч. Надо ехать, забивать, выигрывать и проходить дальше. Много ошибок? Конечно, это же футбол, каждый игрок допускает какие-то ошибки. Но ошибаются все, это нормально. Как Луческу мотивирует команду перед подобными матчами? Не стану раскрывать секреты, пусть это останется в нашей раздевалке", – поделился Антюх в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, киевляне разошлись безголевой ничьей с Фенербахче в первом поединке. Ответный матч запланирован на 27 июля, начало в 20:00.

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