Председатель правления Славии: Арбитры грубо повлияли на оба матча, Григорий Суркис должен уйти в отставку

Председатель правления Славии Ярослав Тврдик эмоционально прокомментировал работу арбитров на матче Динамо – Славия и призвал Григория Суркиса подать в отставку с поста вице-президента УЕФА,

"Арбитры грубо повлияли на оба матча. Вице-президент Григорий Суркис должен уйти в отставку. УЕФА не должна быть удивлена, что фанаты скандировали его имя.

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На месте Динамо я не хотел бы проходить дальше. Горжусь нашей командой, мы будем тяжело работать, спасибо за вашу поддержку", – написал Тврдик в своем Twitter.

Кроме этого, Тврдик прокомментировал незасчитанный гол в ворота Динамо.

"Если есть справедливость, и в первом, и во втором матче, ребята развернутся. Мистеру Суркису и его команде назло", – отметил председатель правления Славии.

Позже Тврдик эти твиты удалил.

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