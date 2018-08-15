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Григорій Суркіс: Мені сподобався результат, а інше не має значення

08:01 3 Читать на русском
Григорій Суркіс: Мені сподобався результат, а інше не має значення
Григорій Суркіс / фото із соцмереж

Віце-президент УЄФА Григорій Суркіс прокоментував перемогу Динамо Славією в 3-у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

"У цьому матчі мені сподобався результат, а інше не має значення. Важка видалася гра, адже суперник пристойний. У Славії атлетичні гравці, які за рахунок дрібного фолу і не дають розігнати атаки Динамо.

Динамо – Славія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Тренерський штаб повинен зробити висновки, так як в першому таймі дозволяли створювати моменти супернику, середня лінія випадала. За рахунку 2:0 гравці Славії втомилися і кількість наших моментів зросла. Кажуть криза у Циганкова. Так, він не забив гол, але віддав дві гольові передачі.

Вітаю Динамо і всю Україну. В єврокубках всі повинні підтримувати українських представників, не треба ділити на табори", – цитує Суркіса Football Hub.

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Динамо - Славія Прага: Вівторок 14 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
2 : 0
Славія Прага
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Ліга чемпіонів Динамо Динамо Динамо - Славія Прага Григорій Суркіс
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